Австралийский генерал назвал три сценария возможного контрнаступления ВСУ

Украина разработала три варианта действий в рамках возможного весеннего контрнаступления. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на австралийского генерала в отставке Мика Райана.

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Так, Киев может начать одну крупную атаку всеми своими силами и ресурсами. Другой вариант предполагает разделение сил украинской армии, которые могут начать одновременную атаку на юге и востоке. Согласно третьему сценарию, ВСУ проведут несколько менее масштабных не скоординированных атак, пишет Ura.ru.

В свою очередь генерал США в отставке Стивен Твитти предположил, что Киев использует третий вариант и будет придерживаться «тактики малых шагов», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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