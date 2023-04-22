«Авиацией ... нанесен удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Сергеевка. В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня», — цитирует Бигму РИА Новости.

Также артиллеристы Южного военного округа подавили пункты временной дислокации 43-й украинской отдельной артиллерийской бригады в районе Горняка и объект сил специальных операций противника в районе Галициновки. Близ населенного пункта Острое российские военные уничтожили 152-миллиметровую гаубицу противника Д-20.

Кроме того, на Авдеевском направлении артиллеристы ударили по опорным наблюдательным пунктами 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

