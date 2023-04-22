Авиация России уничтожила украинский склад со снарядами РСЗО
Российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в на Александро-Калининском направлении.Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
«Авиацией ... нанесен удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Сергеевка. В результате уничтожены до 600 реактивных снарядов систем залпового огня», — цитирует Бигму РИА Новости.
Также артиллеристы Южного военного округа подавили пункты временной дислокации 43-й украинской отдельной артиллерийской бригады в районе Горняка и объект сил специальных операций противника в районе Галициновки. Близ населенного пункта Острое российские военные уничтожили 152-миллиметровую гаубицу противника Д-20.
Кроме того, на Авдеевском направлении артиллеристы ударили по опорным наблюдательным пунктами 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 116 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 409 / сут.
- ВНИИ ГОЧС: Ливни и ветер могут нарушить жизнеобеспечение 11 регионов России
- СМИ: Российский танк обратил в бегство украинскую пехоту
- Авиация России уничтожила украинский склад со снарядами РСЗО
- Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине после победы на президентских выборах
- СМИ: Япония заплатит России за добычу морской капусты у южной части Курил
- Президент Гондураса предупредила о готовящемся заговоре против правительства
- ФСБ обвинила сотрудника московского оружейного завода в госизмене
- Судно под либерийским флагом село на мель у Сахалина
- Эксперт назвал категории россиян с самой большой пенсией
- Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru