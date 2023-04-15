Армия России уничтожила два склада ВСУ с боеприпасами под Харьковом
Российские артиллеристы уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами и гаубицу Д-20 в Харьковской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.
«Применением расчетов реактивных систем залпового огня "Град" и гаубиц "Мста-С" уничтожены два склада с боеприпасами и ... Д-20 в районе населённого пункта Лозовая», — цитирует Шепелявцева РИА Новости.
Также расчет российской Д-20 уничтожил минометный расчет противника в районе Зыбино.
Кроме того, в течение дня российские военные ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении и сорвали две ротации ВСУ в районе Синьковки и Двуречного.
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