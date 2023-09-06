Армия России отразила четыре атаки ВСУ в районах Вербового и Работина
6 сентября 202312:35
Российскими военными отражены четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, подразделения ВС России вместе с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили действия украинских войск в районах сел Вербовое и Работино Запорожской области.
«Изменений в тактическом положении российских войск нет», - подчеркнули в Минобороны.
Ранее стало известно, что войска РФ улучшили тактическое положение в районе Свердловки в Луганской народной республике, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru