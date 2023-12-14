Армия Китая проведет учения в Южно-Китайском море

Народно-освободительная армия Китая проведет учения в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Управление по морским делам КНР.

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Маневры пройдут 14-16 декабря с 20:00 до 23:00 (15:00 - 18:00 мск). Управление по морским делам указало координаты районов проведения учений, в радиусе шести миль от них будет установлен временный запрет на судоходство.

Какие силы и средства задействуют в маневрах, не уточняется.

Ранее НОАК провела военные учения на границе с Мьянмой, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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