Аналитик назвал главную цель военной разведки Украины
Военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, Белоруссию, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов в беседе с РИА Новости.
При этом до 2014 года украинская разведка работала не только по России, но и по Польше, Румынии и другим ближайшим странам, отмечает РИА ФАН.
«После 2014 года фокус полностью сместился. Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик», — подчеркнул аналитик.
Кроме того, Пухов уточнил, что в начале 2000-х годов Главное управление разведки Минобороны Украины прогнозировало конфликт с Румынией и вело все военное строительство с учетом этих прогнозов, пишет «Свободная пресса».
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