Африканист объяснил магический обряд зимбабвийцев на Армейских играх
Научный сотрудник Института Африки РАН рассказал в эфире НСН, как в Зимбабве относятся к магии.
Участники Армейских международных игр (АрМИ-2019) из Зимбабве перед военно-медицинской эстафетой провели на полигоне Фориш в Узбекистане магический обряд. Вместе со своими болельщиками они исполнили групповой танец и спели народную ритуальную песню культа сил природы.
Научный сотрудник Института Африки РАН Альберт Хаматшин рассказал НСН, как в Зимбабве относятся к магии.
«Это просто дань прошлому, традиция. В Зимбабве есть такая проблема, в последнее время еще обострившаяся, что люди верят в сверхъестественное. Но это носит не массовый, а локальный характер, и большинство населения воспринимает такое обряды как дань традиции. Вера в магию сохраняется в сельской глубинке. Это можно видеть и в других странах – Мадагаскаре, Мозамбике, в западной Африке. В Зимбабве это в меньшей степени. Однако в связи с тем, что уровень жизни, уровень грамотности падает, люди начинают больше верить в сверхъестественные вещи», - пояснил он.
Отметим, что в эстафете на АрМИ-2019 участвуют команды из Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Зимбабве, Мьянмы, России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
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