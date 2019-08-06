Африканист объяснил магический обряд зимбабвийцев на Армейских играх

«Это просто дань прошлому, традиция. В Зимбабве есть такая проблема, в последнее время еще обострившаяся, что люди верят в сверхъестественное. Но это носит не массовый, а локальный характер, и большинство населения воспринимает такое обряды как дань традиции. Вера в магию сохраняется в сельской глубинке. Это можно видеть и в других странах – Мадагаскаре, Мозамбике, в западной Африке. В Зимбабве это в меньшей степени. Однако в связи с тем, что уровень жизни, уровень грамотности падает, люди начинают больше верить в сверхъестественные вещи», - пояснил он.

Отметим, что в эстафете на АрМИ-2019 участвуют команды из Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Зимбабве, Мьянмы, России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

