Адвокат Карабанов описал порядок мобилизации в России
Всеобщая мобилизация объявляется лишь во время нахождения государства в состоянии войны. В этом случае находящимся на воинском учете лицам приходят повестки с требованием о явке в военкомат для приписки к военной части. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на адвоката, кандидата юридических наук Александра Карабанова. Юрист добавил, что во время военной операции мобилизация проводиться не может.
По словам правозащитника, на воинском учете состоят граждане, отслужившие в Вооруженных силах либо окончившие вузы с военной кафедрой, а также сотрудники полиции, Следственного комитета России, МЧС и других силовых ведомств.
Также юрист пояснил, что граждане, достигшие возраста 27 лет, но не служившие в Вооруженных силах, всё равно будут рассматриваться в качестве лиц, состоящих в резерве. Всем лицам призывного возраста придёт повестка о явке в военкомат и постановке на учёт в качестве первого этапа мобилизации.
Принятые 20 сентября поправки в УК РФ будут жестче регламентировать процессы, происходящие и во время специальной военной операции, утверждает адвокат.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал глав регионов подготовить по тысяче добровольцев для спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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