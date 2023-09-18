«90% из Китая»: В России ожидают дефицит дронов и их комплектующих
Практически любой гражданский беспилотник можно применять при боевых действиях, заявил НСН Патраков.
Дефицит комплектующих и дронов из Китая ударит по разным сферам, так как 90% комплектующих в российский дронах китайские, сказал НСН основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков.
Ранее стало известно, что введенные КНР с 1 сентября ограничения на экспорт беспилотников привели к приостановке поставок комплектующих и дронов массой свыше четырех килограммов, на этом фоне российские ретейлеры и производители аппаратов столкнулись с дефицитом.
«Да, такая проблема существует. В августе было анонсировано решение об ограничениях поставок комплектующих из Китая. Было условие, чтобы все эти беспилотники использовались только для гражданского применения. Многие переживали, так как 90% комплектующих в российский дронах из Китая. Тогда еще я прогнозировал, что такое запрет скажется на всех видах дронов – от маленьких до больших, которые используются в коммерческих целях. Только на игрушках бы не сказалось», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Россию в ближайшие несколько лет ожидает дефицит дронов и комплектующих для них.
«Как это будет дальше развиваться, непонятно. Когда вводились ограничения, касаемые «большой авиации», то запчасти начали поставлять параллельным импортом, по серым и черным каналам, в связи с чем стоимость и сроки доставки резко выросли. По аналогии с «большой авиацией» будет и с дронами. Будет дефицит до тех пор, пока не насытятся серые поставщики или пока не будет выстроен параллельный импорт. Надо развивать свое собственное производство. Три-пять лет потребуется, чтобы выйти на примерно такой же объем, как мы закупали из Китая», - отметил Патраков.
Он подчеркнул возможность использования гражданских дронов на поле боя.
«Многие дроны, использующиеся на гражданке, применяются и в боевых действиях. Например, дрон для видеосъемки используют для разведки. Чисто технически – это один и тот же дрон. Практически любой аппарат до четырех килограммов как минимум может применяться как в гражданских, так и в военных целях», - заключил Патраков.
Ранее эксперт в беседе с «Радиоточка НСН» заявил, что проблема интеграции беспилотников в воздушное пространство не решается из-за неэффективности работы Минтранса и Росавиации.
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