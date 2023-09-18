«90% из Китая»: В России ожидают дефицит дронов и их комплектующих

По его словам, Россию в ближайшие несколько лет ожидает дефицит дронов и комплектующих для них.



«Как это будет дальше развиваться, непонятно. Когда вводились ограничения, касаемые «большой авиации», то запчасти начали поставлять параллельным импортом, по серым и черным каналам, в связи с чем стоимость и сроки доставки резко выросли. По аналогии с «большой авиацией» будет и с дронами. Будет дефицит до тех пор, пока не насытятся серые поставщики или пока не будет выстроен параллельный импорт. Надо развивать свое собственное производство. Три-пять лет потребуется, чтобы выйти на примерно такой же объем, как мы закупали из Китая», - отметил Патраков.

Он подчеркнул возможность использования гражданских дронов на поле боя.



«Многие дроны, использующиеся на гражданке, применяются и в боевых действиях. Например, дрон для видеосъемки используют для разведки. Чисто технически – это один и тот же дрон. Практически любой аппарат до четырех килограммов как минимум может применяться как в гражданских, так и в военных целях», - заключил Патраков.

Ранее эксперт в беседе с «Радиоточка НСН» заявил, что проблема интеграции беспилотников в воздушное пространство не решается из-за неэффективности работы Минтранса и Росавиации.

