Житель Забайкалья проехал 3 тысячи километров ради участия в конкурсе «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

Роман Кулаков рассказал, что 1,5 суток добирался до места проведения отборочного концерта.
Участники отборочных концертов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» шли на всё ради выступления. Так, жительница Якутска Анна Корнилова взяла билет в один конец, чтобы успеть в Хабаровск. Во время выступления ей улыбнулась удача, и жюри пропустило её в следующий тур. Теперь автор-исполнитель готовится к поездке на «НАШЕСТВИЕ 2018», где пройдёт полуфинал конкурса. Об этом в эфире НСН рассказал председатель жюри конкурса Никита Высоцкий.
В свою очередь, участнику из Краснокаменска Роману Кулакову пришлось преодолеть почти 3 тысячи километров на машине, чтобы показать себя во время отборочного концерта в Дальневосточном федеральном округе. Об этом он рассказал в эфире утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио».
«На этот конкурс я записал песню на диктофоне и выложил, а мне 21 июля позвонили и сказали, чтобы я приезжал в Хабаровск. Я не успевал даже на самолёте прилететь, потому что билетов уже не было. Выбора не было – практически 3 тысячи километров нужно было ехать на машине. На это ушло 1,5 суток. Мне от Читы 2,2 тысячи километров, плюс ещё до Читы добираться надо. Я в Хабаровске отыграл и дальше прошёл. Завтра мне уже ехать на “НАШЕСТВИЕ”», - рассказал Кулаков.
Напомним, в полуфинал конкурса прошли 50 молодых музыкантов, которые представляют восемь федеральных округов России. Их можно будет услышать на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Также для участников подготовили спектакли, творческие встречи и перформансы, которые проведут артисты Московского театра поэтов. На сцене «Высоцкий» наряду с молодыми авторами-исполнителями выступят звёзды мировой оперной сцены Ольга Пудова и Владимир Дмитрук.
Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» пройдёт с 3 по 5 августа в Большом Завидове Тверской области.