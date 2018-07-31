Житель Забайкалья проехал 3 тысячи километров ради участия в конкурсе «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

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Роман Кулаков рассказал, что 1,5 суток добирался до места проведения отборочного концерта.

Участники отборочных концертов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» шли на всё ради выступления. Так, жительница Якутска Анна Корнилова взяла билет в один конец, чтобы успеть в Хабаровск. Во время выступления ей улыбнулась удача, и жюри пропустило её в следующий тур. Теперь автор-исполнитель готовится к поездке на «НАШЕСТВИЕ 2018», где пройдёт полуфинал конкурса. Об этом в эфире НСН рассказал председатель жюри конкурса Никита Высоцкий.

В свою очередь,пришлось преодолеть почти 3 тысячи километров на машине, чтобы показать себя во время отборочного концерта в Дальневосточном федеральном округе. Об этом он рассказал в эфире утреннего шоу «Подъёмники» на

«На этот конкурс я записал песню на диктофоне и выложил, а мне 21 июля позвонили и сказали, чтобы я приезжал в Хабаровск. Я не успевал даже на самолёте прилететь, потому что билетов уже не было. Выбора не было – практически 3 тысячи километров нужно было ехать на машине. На это ушло 1,5 суток. Мне от Читы 2,2 тысячи километров, плюс ещё до Читы добираться надо. Я в Хабаровске отыграл и дальше прошёл. Завтра мне уже ехать на “НАШЕСТВИЕ”», - рассказал Кулаков.

Напомним, в полуфинал конкурса прошли 50 молодых музыкантов, которые представляют восемь федеральных округов России. Их можно будет услышать на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Также для участников подготовили спектакли, творческие встречи и перформансы, которые проведут артисты Московского театра поэтов. На сцене «Высоцкий» наряду с молодыми авторами-исполнителями выступят звёзды мировой оперной сцены Ольга Пудова и Владимир Дмитрук.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» пройдёт с 3 по 5 августа в Большом Завидове Тверской области.