«Высоцкий. Фест» завершился гала-концертом в Москве

Финал конкурса молодых авторов-исполнителей состоялся В Театре на Таганке 26 ноября.

26 ноября в московском Театре на Таганке состоялось завершение Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест»: гала-концерт и церемония награждения победителей объединили в атмосфере праздника молодые музыкальные коллективы и всенародно признанных артистов.



Концерт состоял из двух основных блоков: в первой части финалисты конкурса исполняли по две песни, одну из которых – вместе со своими звёздными наставниками. В первой же части проходило голосование среди зрителей и жюри «Высоцкий. Фест». Во второй части концерта на сцену Театра на Таганке вышли звёздные хэдлайнеры и наставники: группа «Ва-Банк», Нуки, «Северный Флот», «Мураками» и Сергей Галанин.

Победителем конкурса стал новосибирский музыкальный коллектив «Рви меха»; второе место заняла группа «Лейла» из Краснодара, а третье – дуэт из Нижнего Новгорода Mezozoy. Именно эти группы набрали наибольшее количество баллов по итогам голосования зрителей и профессионального жюри, в которое вошли 13 судей.

Работу музыкантов оценивали: председатель жюри, руководитель благотворительного фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий, сопредседатель, вице-президент «Мультимедиа Холдинга» Сергей Горбачев, программный директор «Нашего Радио» Анастасия Рогожникова, сооснователь группы «Машина Времени», музыкальный продюсер Александр Кутиков, сооснователь группы «Парк Горького» Алексей Белов, директор по работе с партнерами соцсети VK Константин Сидорков. Также в коллегию судей вошли первый продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры Леонид Бурлаков, руководитель и дирижер симфонического оркестра «Глобалис» Леонид Бутинский, музыкальный продюсер и журналист Александр Кушнир, музыкальный обозреватель «Комсомольской Правды» Елена Бодуэн, директор Московского театра поэтов, руководитель Московского государственного музея Есенина Влад Маленко, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов и музыкальный продюсер, руководитель лейбла «Navigator Records» Алексей Козин.

Победители получили от организаторов фестиваля статуэтки «Пылающая нота», специально созданные для конкурса художником Сергеем Мироненко, и возможность ротации их песен в эфире радиостанции «НАШЕ Радио».

Приз зрительских симпатий по версии фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2018», где прошёл полуфинал конкурса, вместе с трёхгодичным абонементом на мероприятие получила тверская группа МаLaя.

Приз зрительских симпатий по версии социальной сети «ВКонтакте», а также раскрутку трека на аудиторию в миллион человек увезла с собой в Хабаровск группа The Starkillers. От жюри музыкантам с Дальнего Востока также достались ценные подарки. Они получили право на ротацию клипа в эфире телеканала НАШЕ ТВ и возможность записаться в студии Vintage Records.

Остальные финалисты также не остались без внимания организаторов. Алан Макиев стал обладателем сертификата на ротацию клипа в эфире НАШЕ ТВ и на работу в студии звукозаписи Vintage Records. Никита Рогозин, Костя Игнатов и группа «Линкор» примут участие в телепрограмме НАШЕ ТВ Live. Дарья Берначук тоже сможет записать свои треки в столичной студии. А группа «Кукольный театр» получит право транслировать свой клип в эфире НАШЕго ТВ.

Все финалисты конкурса также получили право выступить на сцене «НАШЕ 2.0» фестиваля «Нашествие-2018».

Поздравить участников гала-концерта и пожелать им удачи приехал заместитель главы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Он подчеркнул значимость проведения подобных мероприятий и акцентировал правильность связи конкурса с именем Владимира Высоцкого:

«Здесь очень правильно сделали организаторы, нет даже рамок творческой песни, очень важно, что победителям не предлагаются деньги, им предлагается возможность писаться в лучших студиях. Они получили возможность стоять на легендарной сцене, на которой Высоцкий стал известен и знаменит»,- заявил он.

Всероссийский конкурс молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» стартовал 25 июня 2018 года. Со дня открытия приема заявок на суд жюри поступили более двух с половиной тысяч работ молодых авторов-исполнителей со всей страны. 175 музыкантов приняли участие в отборочных концертах в восьми федеральных округах, и по их итогам 51 участник получил право выступить в полуфинале конкурса на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018» на специальной сцене «Высоцкий». Десять музыкантов прошли в финал и получили возможность поработать со звёздными наставниками на одной из лучших студий Москвы Vintage Records и выступить на сцене Театра на Таганке, где беспристрастное жюри и строгие зрители определили лучших из них.

Напомним, идею Всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» предложил президент РФ Владимир Путин, посещая музей-квартиру Владимира Высоцкого 24 января этого года. В задачи конкурса входили поиск талантливых представителей молодежного музыкального андеграунда, помощь в формировании творческого материала, выявление лучших из конкурсантов, дальнейшая кураторская работа и помощь с выходом в профессиональную музыкальную индустрию.