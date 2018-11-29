«ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Пять признаний о конкурсе от группы «Лейла»

ФОТО: Группа «Лейла» // Сергей Дорошенко

Серебряные призёры конкурса поделились эмоциями со спецкором НСН после финального гала-концерта.

Гала-концерт в Театре на Таганке поставил точку в истории первого конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Жюри и зрители определили победителей, однако для артистов на этом этапе всё только началось — все финалисты получили право выступить на сцене НАШЕ 2.0 фестиваля «Нашествие» в 2019 году и множество других возможностей для дальнейшего развития.

Сразу после подведения итогов НСН поговорила с участниками группы «Лейла», взявшей серебро конкурса, и выяснила, какие моменты в многоэтапном соревновании им запомнились больше всего, чем «Высоцкий. Фест» выгодно отличается от других конкурсов, и какую правду о себе смогли узнать музыканты за этот отрезок времени.

— Сейчас уже известны результаты, вы заняли второе место. Как вам это — довольны, не довольны?

Лейла Мурадова: — Правда?! Мы рады любому результату, а такому ещё больше!

Андрей Лебедев (клавиши): — Мы рады процессу, который происходит. А результат — это уже вопрос критики и оценок, как ни странно.

Лейла: — Мы сейчас общались с конкурсантами, которые говорили: «Давайте будем дальше общаться, независимо ни от чего! Хей!». То есть, нет ни грамма конкуренции, и это очень круто!

Андрей Лебедев: — По энергетике здесь просто очень дружеская атмосфера. Мы просто прекрасно провели время.

— Что стало для вас самым главным достижением на конкурсе? Второе место или опыт?

Артём Колбас (бас-гитара): — Это, прежде всего, опыт! Потому что до сих пор у нас такого эксперимента не было.

Андрей Лебедев: — Да, Лейла участвовала в конкурсах, но как бэнд, команда мы здесь впервые, и это для нас очень глубокий опыт, он имеет значение именно в эмоциях, не результат, конечно.

— А чего ждали больше всего? И что получили?

Лейла: — Как ни странно, мы получили очень большой заряд. И мы обсуждали уже сейчас, что, когда пришло время оценок после выступления, мы, не сговариваясь, даже не хотели смотреть на результаты.

Артём Колбас: — Да, мы специально не ждали результата — отыграли и ушли. Решили — пусть будет сюрпризом!

— Как вы знаете, у нас большие планы: «Высоцкий. Фест» может стать ежегодным. Что бы вы пожелали будущим участникам?

Лейла: — Во-первых, идти на кастинги и не бояться показывать своё творчество. Потому что этот конкурс один из немногих, который якобы, могло показаться, что он учитывает одну узкую жанровость, но на деле совсем не так. Все конкурсанты разноплановые и абсолютно творческие! Просто посмотришь на них и думаешь — я хочу общаться с этими людьми, хочу слушать, потому им есть, что сказать, а это очень важно!

Артём Колбас: — Смелости! Не бояться делать то, что считаешь нужным, проявлять себя, быть тем, кто ты есть.

Андрей Лебедев: — Мы, к сожалению, не видели всего процесса, того, что происходит на сцене, но я сегодня услышал такую фразу, что это фестиваль, прежде всего, стихов, поэзии. Поэтому я бы пожелал музыкантам, чтобы они не боялись рассказывать именно свои истории — то, что они говорят словами. Это удивительная проблема для музыкантов, когда они немного пытаются принизить свой талант, именно поэтический. Говорят — я не поэт, я сочиняю песни, там просто какие-то слова. Я считаю, что это неправильно. Важно говорить, то, что думаешь!

Лейла: — А я ещё добавлю: каждый творец в своих песнях раскрывает себя истинного, свою душу. Это очень важный момент — поделиться, приоткрыться. Когда ты выходишь из зоны комфорта и делишься с чуть большим числом людей, чем один-два близких человека, всегда это немного сравни суду — как тебя примут таким, какой ты есть? Музыка имеет такое свойство, что оголяет человека. Даже артиста, который не говорит словами, но говорит своей музыкой.

— А что вам лично подарило участие в этом конкурсе?

Константин Иванов (барабаны): — Это был прекрасный опыт сотрудничества, взаимодействия друг с другом в репетициях, в записи, в концертной деятельности. И, конечно же, опыт проживания друг с другом — мы жили неделю все вместе, душа в душу! Мы много общались и поняли, что хотим на гастроли! Можно сказать, выдержали это испытание!

Лейла: — Да, мы узнали, что басист у нас хорошо готовит!

— А для вас, что было самым ярким впечатлением?

Алексей Апасов (гитара): — Масса ярких впечатлений! Я очень хотел попасть на “Нашествие”, это случилось в первый раз. Повезло, что фестиваль был невероятно солнечным! Другой момент, что мы вместе путешествовали. Это приятно, потому что мы чувствуем, что мы команда, крепкая, сильная, готовая трудиться, делать музыку. Ещё один момент — студийная работа. Студия классная, в ней реально можно сделать то, что хочется. Мы стали в ней немного лучше, потому что поняли, над чем нужно работать и как. Это определённый профессиональный рост, который мы получили. Финал — это легендарная сцена, которая заряжает! Наверное, впервые за конкурс мы чувствовали себя невероятно легко! Практически как у себя дома, никакого стресса, мы получили удовольствие от этого выступления. И до сих пор, независимо от результата, мы находимся в состоянии лёгкого, приятного ощущения ситуации. Это называется любовь!

А мы напомним, что все артисты, дошедшие до финала конкурса, получили ценные призы, которые могут способствовать их продвижению. Подробнее об этом и итогах конкурса, которые подвёл председатель жюри Никита Высоцкий, читайте в материале НСН.