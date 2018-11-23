В сети за финалистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проголосовали более 20 тысяч пользователей

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Голосование идёт в официальной группе конкурса «ВКонтакте» до 26 ноября включительно.

Финал конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» состоится в ближайший понедельник, 26 ноября в Театре на Таганке. Здесь станут известны имена пяти победителей — троих призёров и двух обладателей наград по версии «ВКонтакте» и фестиваля «НАШЕСТВИЕ».

Вплоть до завершающего конкурс гала-концерта в сети идёт голосование за участников. Именно оно определит финалиста, который получит раскрутку в соцсети на аудиторию в миллион человек. С 1 ноября, когда был дан старт голосованию, в сети сделали свой выбор более 20 000 пользователей.

Напомним, трое победителей конкурса получат бонусы для продвижения, а также ротацию своего трека в эфире «НАШЕго Радио». Выберут счастливчиков путём совместного голосования жюри и зрителей. Каждому посетителю в зале Театра на Таганке выдадут пульт, с помощью которого он сможет поучаствовать в судьбе финалистов.