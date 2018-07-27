В полуфинал конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» отберут 50 музыкантов со всей страны

Лучшие молодые-авторы исполнители со всей страны выступят 4-5 августа на сцене «Высоцкий» фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2018».

Всего пара дней осталось до завершения отборочного этапа конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». За прошедшую неделю самые талантливые музыканты со всей России представили своё творчество в Новосибирске, Хабаровске, Москве, Екатеринбурге, Пятигорске и Ростове-на-Дону. До завершения отбора осталось всего два концерта: в Нижнем Новгороде, который пройдёт 27 июля, и Санкт-Петербурге (28 июля).



После завершения отборочного этапа члены жюри конкурса назовут 50 самых талантливых участников конкурса, которые выйдут в полуфинал и получат шанс выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018». К настоящему моменту известны имена 37 счастливчиков, которые уже готовятся к поездке на фестиваль.

Всего на участие в конкурсе поступило 2267 заявок с аудио- и видеороликами. К конкурсу было допущено 1 749 музыкальных работ. От каждого федерального округа страны члены жюри конкурса выбрали от 15 до 30 участников, которых пригласили проявить себя на Отборочных концертах.

Так, из Сибирского федерального округа в конкурсе приняли участие 217 заявок. И только 19 исполнителей получили право приехать на концерт в Новосибирск. Мероприятие состоялось 21 июля в новосибирском концертном зале «Подземка». Вместе с участниками конкурса из Сибирского федерального округа выступили члены жюри из группы «Ундервуд». По итогам концерта шесть исполнителей прошли в полуфинал.

23 июля отборочный концерт прошёл в Хабаровске, в Crossroadbar. Из Дальневосточного федерального округа на суд жюри поступило всего 28 заявок. Из них 15 музыкантов прошли на отборочный концерт, по итогам которого четыре исполнителя вышли в полуфинал.

Также 23 июля отборочный концерт для участников конкурса из Центрального федерального округа прошёл в московском Театре на Таганке. Здесь из 642 для концерта отобрали 31 музыканта. Вместе с конкурсантами выступили члены жюри Гоша Куценко и Сергей Галанин. После концерта было принято решение, что в полуфинал конкурса проходят девять музыкантов.

Отборочный концерт для Уральского федерального округа состоялся 24 июля Екатеринбурге в Центре Культуры «Урал». Из 184 заявок, допущенных до конкурса, на концерте выступили 29 человек. Хэдлайнерами стали Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ». В полуфинал конкурса вышли семеро исполнителей.

Из 33 заявок от Северо-Кавказского федерального округа на концерт, который прошёл 25 июля в пятигорском Концертном Зале «Камертон», приехали 20 человек. Вместе с ними на сцену вышли Иван Демьян и группа «7Б». В полуфинал конкурса отобраны шестеро музыкантов.

Накануне, 26 июля, концерт прошёл в ростовском ARENA DON. В общей сложности на конкурс было допущено 135 заявок. Из них жюри выбрали 19 музыкантов, которые выступили на концерте. Хэдлайнером мероприятия стала группа «7Б». По итогам отбора в полуфинал конкурса вышли шесть исполнителей.

Отметим, из Приволжского федерального округа в конкурсе приняли участие 299 заявок. Жюри отобрали 29 музыкантов, которые выступят сегодня, 27 июля на сцене нижегородского Культурного Центра «Рекорд». Хэдлайнером, который поддержит молодых исполнителей, станет певец Ромарио.

Последний отборочный концерт пройдёт 28 июля в Санкт-Петербурге в клубе «Aurora Concert Hall». Со всего Северо-западного федерального округа молодые авторы исполнители прислали 259 заявок, которые были допущены к участию в конкурсе. На концерте выступят 26 лучших музыкантов. Вместе с ним на сцену выйдет группа «Северный флот», которая также выступит в роли сурового и беспристрастного жюри.

По итогам все х отборочных концертов будут выбраны 50 полуфиналистов со всей России, которые смогут выступить на «НАШЕСТВИИ-2018» на специальной сцене «Высоцкий». В финал пройдут 10 человек, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».

Напомним, заявки для участия в конкурсе молодые авторы-исполнители от 18 до 35 лет присылали с 25 июня по 20 июля. В общей сложности было прислано 2 267 заявок. Из них к участию в конкурсе допустили 1 749 треков и композиций.