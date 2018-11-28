Трансляцию гала-концерта «Высоцкий. Фест» посмотрело более миллиона человек

Фото: Анна Григорьева

Финал конкурса молодых авторов-исполнителей прошёл в Театре на Таганке.

26 ноября в московском Театре на Таганке прошёл финал Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». В ходе гала-концерта десять финалистов проекта исполняли свои песни, пытаясь завоевать расположение зрителей и профессионального жюри.



Отметим, те, кто не смог попасть в Театр на Таганке, имели возможность следить за своими любимыми участниками конкурса про помощи прямой трансляции в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» и на сайте «Высоцкий. Фест». В общей сложности трансляцию посмотрели почти 1,2 миллиона человек.

Напомним, победители конкурса определялись по сумме итогов зрительского голосования и выбора профессионального жюри. Первое место заняла новосибирская группа «Рви Меха», второе – коллектив «Лейла» из Краснодара, третье – нижегородский дуэт Mezozoy.