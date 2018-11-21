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Высоцкий.Фест

The Starkillers на гала-концерте «Высоцкий. Фест» исполнят песню «Нуки»

21 Ноября 2018 в 13:08
The Starkillers на гала-концерте «Высоцкий. Фест» исполнят песню «Нуки»
Фото: Страница группы The Starkillers во "ВКонтакте"
Финалист конкурса в эфире НСН заявил, что группа уже готова к решающему выстулению.

Всего четыре дня осталось до финала Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». На гала-концерте, который пройдёт 26 ноября в Театре на Таганке, молодые музыканты выступят вместе со своими звёздными наставниками.

В эфире НСН финалист конкурса, солист группы The Starkillers Денис Рублевский рассказал, как они готовятся к решающему выступлению.

«Конечно, мы готовимся. Но с другой стороны, какая тут может быть особая подготовка? Мы всегда готовы выйти и отыграть свои песни на 100%. Мы исполним одну очень интересную песню, которую от нас много давно ждут. А вторую мы исполним с нашей наставницей Дарией «Нуки» Ставрович. Это будет её песня. Мы уже её разучили и даже немножко переделали под себя», - поделился с НСН музыкант.

По словам Рублевского, никакой особой подготовки они не проводят, так как группа всегда готова выйти на сцену и «зажечь» зал.

«Мы абсолютно не переживаем и уверенны, что всё будет хорошо. Не буду распаляться и заявлять, что мы всех победим, но настрой у нас всегда боевой. Мы готовы на 100%. Этот концерт для нас очень важен по своей сути, но именно подготовка к нему ничем не отличается от другого концерта», - добавил финалист конкурса.

Отметим, по итогам концерта по сумме голосования жюри и зрителей будут определены три победителя. Кроме того, призы получит группа, завоевавшая наибольшую симпатию публики на фестивале «Нашествие», и коллектив, ставший лидером по версии пользователей соцсети «ВКонтакте».

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