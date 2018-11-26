Стал известен победитель конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» по версии «ВКонтакте»

ФОТО: The Starkillers \\ Страница группы ВКонтакте

Артисты получили спецприз — раскрутку своего трека на миллионную аудиторию социальной сети.

Приз зрительских симпатий конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» по версии соцсети «ВКонтакте» получила хабаровская группа The Starkillers. Об этом сообщает спецкор НСН с места награждения победителей музыкального соревнования. Напомним, что заключительный гала-концерт проходит в Театре на Таганке.

Статуэткой «Пылающая нота» наградил музыкантов директор по работе с партнерами соцсети «Вконтакте» Константин Сидорков. Также артисты получили желанный приз — раскрутку трека на аудиторию в миллион человек.

Напомним, что победителя по версии соцсети выбрали пользователи — с 1 ноября по 26-е включительно в сети велось голосование. В нём приняли участие более 20 000 человек. За новостями конкурса и трансляцией следите в официальном сообществе «ВКонтакте», а также на сайте vfest.ru.