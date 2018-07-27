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Высоцкий.Фест

Шесть музыкантов из ЮФО поедут на «НАШЕСТВИЕ-2018»

27 Июля 2018 в 10:57
Шесть музыкантов из ЮФО поедут на «НАШЕСТВИЕ-2018»
Жюри назвали имена артистов из Южного федерального округа, которые прошли в полуфинал конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ».

В Ростове-на-Дону состоялся отборочный концерт конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» для молодых авторов-исполнителей из Южного федерального округа. По его итогам жюри выбрало шесть исполнителей, которые прошли в полуфинал.

В список победителей отборочного этапа вошли: группа «Будни», Надя Маслова, группа CarolLine, группа SANCTUM, группа Acoustic Jam и Лейла.

Отметим, следующий этап «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» пройдёт на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018». 50 музыкантов, отобранных по итогам отборочных концертов по все России, выступят на специальной сцене «Высоцкий». В финал пройдут 10 музыкантов, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».

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