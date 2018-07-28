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Высоцкий.Фест

Шесть музыкантов из Приволжского округа прошли в полуфинал «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ».

28 Июля 2018 в 05:48
Шесть музыкантов из Приволжского округа прошли в полуфинал «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ».
Молодые-авторы исполнители получили шанс выступить на «НАШЕСТВИИ-2018».

Члены жюри конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» выбрали шесть музыкантов из Приволжского федерального округа, которые получат шанс выступить на «НАШЕСТВИИ-2018».

В список победителей вошли: группа «1,5 землекопа», Саша Мочалов, группа «Клетка», группа «Хэм», Группа «Линкор» и Константин Игнатов.

Отметим, на фестивале «НАШЕСТВИЕ» на специальной сцене «Высоцкий» состоится полуфинал конкурса», в ходе которого 50 музыкантов со всей страны представят своё творчество на суд жюри и зрителей.

Напомним, по итогам полуфинала будут выбраны 10 финалистов конкурса, которые получат возможность готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».

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