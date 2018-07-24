Счастливая семёрка полуфиналистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» из УФО поедет на «НАШЕСТВИЕ-2018»

Победители отборочного концерта в Екатеринбурге вышли в полуфинал конкурса.

Члены жюри конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» выбрали семь участников из Уральского федерального округа, получивших шанс выступить на «НАШЕСТВИИ-2018».

От УФО в полуфинал конкурса прошли: группа Foresterz Band, Лера Старикова, Роман Джанари, Sara, группа «Пуаре», Кирилл Горланов и Михаил Мацко.

Отборочный концерт для участников с Урала прошёл 24 июля в Екатеринбурге в Центре Культуры «Урал». Всего на концерте своё творчество представили 29 артистов. Молодых музыкантов поддержал своим выступление член жюри конкурса Александр Ф. Скляр вместе с группой «Ва-Банкъ».

Отметим, в полуфинале конкурса 50 молодых авторов-исполнителей со всей России выступят на специальной сцене «Высоцкий» на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018». Далее останется 10 финалистов, которые будут готовиться к заключительному гала-концерту в лучшей студии звукозаписи столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит бонусы для развития и продвижения своего проекта, а ещё одного финалиста ждёт спецприз от сосцети «ВКонтакте».