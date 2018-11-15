Раскрыт состав жюри финала «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

НСН публикует полный список судейской команды, которая определит победителей на гала-концерте 26 ноября.

Финал конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» состоится 26 ноября в Театре на Таганке. Именно там жюри и зрители выберут победителей музыкального соревнования.

Судить финалистов в этот вечер будут 12 членов жюри: председатель жюри, руководитель благотворительного фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий; сопредседатель жюри, вице-президент «Мультимедиа Холдинга» Сергей Горбачев; программный директор «Нашего Радио» Анастасия Рогожникова; сооснователь группы «Машина Времени», музыкальный продюсер Александр Кутиков; сооснователь группы «Парк Горького» Алексей Белов; директор по работе с партнерами соцсети VK Константин Сидорков. Также в коллегию судей войдут первый продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры Леонид Бурлаков; руководитель и дирижер симфонического оркестра «Глобалис» Леонид Бутинский; музыкальный продюсер и журналист Александр Кушнир; музыкальный обозреватель «Комсомольской Правды» Елена Бодуэн; директор Московского театра поэтов, руководитель Московского государственного музея Есенина Влад Маленко и музыкальный продюсер, руководитель лейбла «Navigator Records» Алексей Козин.

Напомним, ранее организаторы рассказали НСН, как будет происходить голосование за финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Добавим, что трое победителей получат специальные призы для творческого роста и ротацию своей песни в эфире «НАШЕго Радио». Четвёртого победителя выберут пользователи соцсети — голосование идёт в официальной группе конкурса до 26 ноября включительно.