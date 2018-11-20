«Пылающая нота» победителя. Что ждёт финалистов «Высоцкий. Фест»

26 ноября в Театре на Таганке пройдёт финальный гала-концерт Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест».
Зрители гала-концерта и профессиональное жюри совместными усилиями выберут из десяти финалистов троих победителей.
Кроме невероятных возможностей для продвижения, которые включат в себя ротацию на радиостанции «Наше Радио», победители получат специальный приз фестиваля - пылающую ноту.
Также организаторы конкурса приготовили ещё два специальных приза – от соцсети «ВКонтакте» и специальную награду за признание от зрителей самого масштабного фестиваля страны «Нашествие».
Приз от «ВКонтакте», который предполагает раскрутку трека на аудиторию в миллион человек получит финалист, которого выберут пользователями соцсети в специальном голосовании в официальной группе фестиваля.
Напомним, конкурс «Высоцкий. Фест» стартовал 25 июня 2018 года. Всего молодые авторы-исполнители со всех регионов страны прислали на суд жюри более 2,5 тысяч заявок.
По итогам отборочных концертов , которые прошли в восьми федеральных округах России, жюри выбрало 51 полуфиналиста, которые выступили в августе на фестивале «Нашествие-2018» на специальной сцене «Высоцкий». Десять лучших музыкантов получили путёвку в финал и шанс поработать с профессиональными известными музыкантами на одной из лучших студий Москвы Vintage Records. Итоги своей творческой работы молодые музыканты представят 26 ноября в Театре на Таганке.
Победители конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» получат особые призы.