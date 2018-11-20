«Пылающая нота» победителя. Что ждёт финалистов «Высоцкий. Фест»

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По итогам отборочных концертов , которые прошли в восьми федеральных округах России, жюри выбрало 51 полуфиналиста, которые выступили в августе на фестивале «Нашествие-2018» на специальной сцене «Высоцкий». Десять лучших музыкантов получили путёвку в финал и шанс поработать с профессиональными известными музыкантами на одной из лучших студий Москвы Vintage Records. Итоги своей творческой работы молодые музыканты представят 26 ноября в Театре на Таганке.