Призёры «Высоцкий. Фест» MEZOZOY: Наша самокритика соответствует мании величия

ФОТО: Коллаж НСН

Музыканты рассказали НСН о силе «священной шапки» Александра Ф. Скляра, эмоциях после выступления на гала-концерте и самом большом страхе начинающего артиста.

Большим гала-концертом в Театре на Таганке завершился первый всероссийский конкурс молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Десятка финалистов представила публике свои композиции, после чего профессиональное жюри вместе со зрительным залом выбрало победителей.

Третье место по итогам голосования заняла нижегородская группа MEZOZOY. НСН поговорила с её участниками, Анастасией Фроловой и Александром Мочаловым и узнала, какие желания появляются после выступления на легендарной сцене, к чему обязывает статус победителя, и какие ритуалы помогают артистам сделать концерт удачным.

— Всё уже произошло. Чего теперь после такого выступления хочется в первую очередь?

Александр Мочалов: — Душ принять, выпить водки, поспать, книжку почитать! А если серьёзно, всё здорово. У нас странным образом, если мы репетируем, получается не то, что мы хотим, а тут мы практически не репетировали, и получилось спонтанно. Александр Скляр в последний момент вспомнил, что можно взять укулеле, придумал такую версию. И это оказалось настолько в жилу! Колоссальные впечатления! Настолько всё органично влилось. Конечно, всё должно быть выверено перед выходом на сцену, но должна сохраняться какая-то гибкость, чтобы в случае чего, имея наработанные приёмы, была возможность срулить в ту или иную сторону в зависимости от, например, настроения зала.

— Настя, я помню, вы перед концертом искали кепку, говорили, что без неё никак. И в итоге вам свою одолжил на время концерта ваш наставник, Александр Ф. Скляр. Расскажите, что это за амулет? Есть ли у вас другие какие-то ритуалы?

Анастасия Фролова: — Видимо, есть. Я просто обычно всегда в кепке, а тут я её, если не называть вещи своими именами, упустила позавчера, когда мы играли концерт. И это было фатально. А Скляр нас спас.

— А кепка наставника стала для вас счастливой, как думаете?

Анастасия Фролова: — Конечно, это же священная шапка! На нас с ней что-то свыше пришло, наверное.

— Как вас принимал зал?

Александр Мочалов: — Очень хорошо. Ощущение было очень хорошее, люди улыбались. Как на квартирнике! Это камерно, я очень люблю это чувство, когда нет стены между публикой и артистами.

— Каково чувствовать себя победителями? Что-то изменилось для вас внутри?

Александр Мочалов: — Мы как-то совершенно искренне об этом не думали. Как было ощущение интереса к происходящему, так оно и осталось. Конечно, это приятно, но какой-то победы над кем-то мы не ощущаем. Это победа скорее внутри себя. Значит, мы научились что-то хорошо делать, можно удовлетворённо кивнуть и работать дальше.

— А этот статус теперь к чему-то вас обязывает, по ощущениям?

Александр Мочалов: — Естественно, когда тебя отметили интересные музыканты, похвалили, хочется соответствовать. Но я не думаю, что это больше, чем было. У нас просто достаточно сильная самокритика, но она компенсируется нашей самовлюблённостью. Скажем так, наша самокритика соответствует нашей мании величия, поэтому всё в порядке.

— А что бы вы пожелали всем участникам и музыкантам, которые, может, до сих пор боятся выйти на новый уровень?

Анастасия Фролова: — Мы тут оказались случайно, и вы тоже можете!

Александр Мочалов: — Да, кстати. Изначально у нас не было даже какого-то намерения подавать заявку. И как-то до этого относились к конкурсам скептически. У меня долгое время в Нижнем Новгороде была группа «Чертополох», которую я очень люблю и с которой работаю до сих пор. Но она находилась долгое время в андеграунде, и у меня сложилось впечатление, что подавать заявки бессмысленно, потому что в треке, который ты посылаешь, не отражено то, что есть на самом деле в живом выступлении, в общении. А нет, оказывается, что-то выстреливает! Поэтому надо не бояться. Как сказал кто-то, самое плохое, что может случиться, вам скажут «Нет». А вдруг скажут «Да»? Не нужно бояться ничего!

Напомним, что все финалисты конкурса получили призы, которые дают им возможность дальнейшей раскрутки и продвижения. Также каждый из десяти участников получил путёвку в большую музыкальную жизнь — в 2019 году все финалисты выступят на сцене НАШЕ 2.0 фестиваля «Нашествие». О том, как оценил итоги конкурса председатель жюри Никита Высоцкий, и каких наград удостоились артисты, читайте в специальном материале НСН.