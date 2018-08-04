«Трогательный и важный момент». Члены жюри «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» обратились к участникам

Никита Высоцкий и Сергей Горбачев пожелали удачи полуфиналистам, которые 4 и 5 августа выступают на сцене «Высоцкий» на «НАШЕСТВИИ-2018».

На «НАШЕСТВИИ-2018» на третьей сцене «Высоцкий» начались выступления полуфиналистов музыкального конкурса молодых исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Конкурсантов и зрителей поприветствовали члены жюри конкурса.

«Это будут необычные два дня!», - заявил со сцены председатель жюри «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», актер театра и кино Никита Высоцкий.

«Ребята очень разные, все очень талантливые - 2267 заявок поступило. Сюда приехало 200 человек на 50 выступлений. Мы все вместе сумели достучаться до тех авторов, которые не верят ни в конкурсы, ни в возможность чего-то добиться и достичь», - отметил Никита Высоцкий.

Атмосфера фестиваля должна помочь конкурсантам наладить контакт со зрителем, раскрыть свой потенциал, считает председатель жюри. «Ребята, вы приехали работать. Хотите стать профессионалами – пользуйтесь этой возможностью!», - подчеркнул Никита Высоцкий.

Он напомнил, что по итогам полуфинала конкурса на «НАШЕСТВИИ-2018» из 50 участников будут выбраны 10 лучших, которые будут дальше будут работать с музыкальными продюсерами в студии и выступят на гала-концерте в Москве.

«Высоцкий состоялся не вопреки. Он состоялся и создал целый жанр сам. Поэтому конкурс носит его имя. Мы не ищем второго Высоцкого, а ищем людей, способных создать свой собственный мир и поделиться им с миллионами людей. Здесь будет два дня твориться то, что не творилось никогда. Удачи!», - завершил свое приветствие Никита Высоцкий.

Со своей стороны, сопредседатель жюри конкурса, вице-президент «Мультимедиа Холдинга» Сергей Горбачёв напомнил, что ранее участники полуфинала проявили себя на отборочных концертах в восьми городах России. Он отметил, что ребятам будет непросто конкурировать на сцене с профессиональными музыкантами, которые выступают на «НАШЕСТВИИ-2018».

«Это трогательный и важный момент. Многие будут впервые выступать перед большой аудиторией. От того, как вы их встретите, зависит судьба этих ребят!», - отметил Сергей Горбачев.

Сопредседатель жюри конкурса также заявил, что победитель «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» получит уникальные призы и подарки, в том числе и специальный приз от соцсети «ВКонтакте».

Прямую трансляцию выступлений участников 4 и 5 августа конкурса смотрите по ссылке.