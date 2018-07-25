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Высоцкий.Фест

Полуфиналисты «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» от Северного Кавказа едут на «НАШЕСТВИЕ»

25 Июля 2018 в 21:04
Полуфиналисты «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» от Северного Кавказа едут на «НАШЕСТВИЕ»
По итогам отборочного концерта в Пятигорске в полуфинал конкурса прошли _ музыкантов.

Жюри конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» выбрало _ участников от Северо-Кавказского федерального округа, которые поедут выступать на фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018».

Отметим, отборочный концерт конкурса молодых авторов-исполнителей прошёл 25 июля в Пятигорске. Всего на мероприятии выступило 20 музыкантов.

В полуфинал конкурса прошли: Илья Мороз, группа «Высота 611», Игорь Киртоакэ, Юрий Киртоакэ, группа «Личности» и Алан Макиев.

Напомним, по итогам полуфинала, который пройдёт на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018» будут выбраны 10 музыкантов, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».

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