Победители отборочного тура «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» с Дальнего Востока едут на «НАШЕСТВИЕ»

Жюри выбрало лучших музыкантов, выступивших на концерте в Хабаровске 23 июля.

Жюри определило победителей отборочного тура конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» по Дальнему Востоку. Четверо музыкантов поедут выступать на фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018».



В полуфинал конкурса от Дальневосточного федерального округа прошли: группа «Starkillers», Роман Кулаков, группа «Дети понедельника» и Анна Корнилова.

Напомним, отборочный концерт в Хабаровске прошёл 23 июля. В конкурсе могли принять участие авторы-исполнители от 18 до 35 лет вне зависимости от музыкального жанра. Всего на фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» поедут 50 полуфиналистов со всех федеральных округов России. В финал попадут 10 человек, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит уникальные возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».