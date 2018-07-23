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Высоцкий.Фест

Победители отборочного концерта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» от ЦФО поедут на «НАШЕСТВИЕ»

23 Июля 2018 в 20:33
Победители отборочного концерта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» от ЦФО поедут на «НАШЕСТВИЕ»
Жюри выбрало лучших музыкантов, выступивших на концерте в Москве 23 июля.

Жюри конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» выбрало лучших молодых авторов-исполнителей из Центрального федерального округа. Самые талантливые участники отборочного концерта в Москве поедут выступать на фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018».

В полуфинал конкурса прошли: группа «Янжима», группа ZEBROS BAND, Кира Малыгина, группа DVAIODIN, FLO!, группа Dezery и Иван Волков. Кроме того, на «НАШЕСТВИЕ» едет группа MALAЯ, которая возможно выступит вне конкурса из-за возрастных ограничений.

Напомним, отборочный концерт в Москве прошёл 23 июля. Жюри пришлось выбирать из 30 конкурсантов. В конкурсе могли принять участие авторы-исполнители от 18 до 35 лет вне зависимости от музыкального жанра. Всего на фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» поедут 50 полуфиналистов со всех федеральных округов России.

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