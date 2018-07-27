Отборочный тур конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» завершится в Петербурге

На отборочном концерте в Северной столице определятся последние полуфиналисты конкурса.

Второй Отборочный этап Всероссийского музыкального конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» завершится 28 июля в Петербурге: именно на концерте в Северной столице станут известны имена всех 50-ти участников, которые получат шанс выступить на самом масштабном оупен-эйре страны – фестивале «Нашествие-2018»!



Отборочный концерт для молодых, горячих и амбициозных авторов-исполнителей со всего Северо-Западного федерального округа пройдет 28 июля в петербургском клубе «Aurora Concert Hall» (г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2), начало в 12.00.

Компетентное и профессиональное жюри в лице Александра Леонтьева (фронтмен группы «Северный Флот»), Дениса Животовского (бас-гитарист и основатель [AMATORY], Юрия Заслонова (музыкант и фронтмен коллектива Pravada) и Алексея Петровского (ведущий радиостанции «Наше Радио» в Санкт-Петербурге) оценят творческий потенциал авторов и оригинальность произведений, идеи, профессиональную подготовку, чтобы из конкурсантов выбрать 6 участников, которые пройдут в полуфинал и получат возможность заявить о себе на всю страну со сцены фестиваля «Нашествие».

В завершение вечера участников отборочного тура в Петербурге ждет выступление хэдлайнера - группы «Северный Флот». «Это – очень полезное начинание, довольно редкое по нашим временам, учитывая масштаб, что охвачена вся страна. Если у каких-то команд и исполнителей, которые примут участие в этом конкурсе, получится стать сколько-нибудь известными и популярными – это будет здорово», - отметил Александр Леонтьев.

С 25 июня по 20 июля на официальный сайт конкурса vfest.ru со всей страны поступило 2267 музыкальных заявок, а отборочные концерты с 21 июля по 27 июля уже прошли в 7-ми административных центрах федеральных округов – Новосибирске, Хабаровске, Екатеринбурге, Москве, Пятигорске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Из 50 полуфиналистов со всей страны, которые выступят на сцене «Высоцкий» в Большом Завидове, будут отобраны 10 финалистов. Их ждут уникальные возможности для творческого роста: запись песни в одной из лучших московских звукозаписывающих студий «Vintage Records» (vintage-records.ru) под руководством уважаемых музыкантов и наставников осенью 2018 в Москве; ротацию песни в федеральном эфире «НАШЕго Радио»; участие в гала-концерте «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» осенью в Москве.

Всероссийский музыкальный конкурс молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проводится в год 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого Благотворительным Фондом под управлением Никиты Высоцкого при поддержке радиостанции «НАШЕ Радио». В конкурсе, направленном на выявление молодых, перспективных артистов не важны стили и жанры – как говорят организаторы, значение имеет только яркая, неординарная песня собственного сочинения.