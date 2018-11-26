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Высоцкий.Фест

Определён обладатель спецприза «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» по версии «Нашествия»

26 Ноября 2018 в 22:47
Определён обладатель спецприза «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» по версии «Нашествия»
ФОТО: Татьяна Галкина, группа MALAЯ // ВКонтакте

Музыканты получили награду на сцене Театра на Таганке, где проходит финальный гала-концерт.

Призёром конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» по версии фестиваля «НАШЕСТВИЕ» стала группа МАLАЯ, сообщает спецкор НСН. Награждение призом зрительских симпатий прошло в Театре на Таганке, где состоялся заключительный гала-концерт музыкального соревнования.

Музыканты получили награду из рук члена жюри, генерального продюсера фестиваля «Нашествие» Андрея Матвеева. Ей стала статуэтка «Пылающая нота», специально созданная для конкурса художником Сергеем Мироненко, а также трёхгодичный абонемент на посещение фестиваля «Нашествие».

Группа не смогла войти в ряды десяти финалистов, которые писали свои треки в студии Vintage records на заключительном этапе конкурса, из-за возрастного ценза — солистке коллектива Татьяне Галкиной всего 11 лет. Ранее в беседе с НСН она призналась, что мечтает вернуться к конкурсу сразу после совершеннолетия. Именно Тане был вручён приз и абонемент на «Нашествие». 

За новостями конкурса и трансляцией следите в официальном сообществе «ВКонтакте», а также на сайте vfest.ru.

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