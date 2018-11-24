Никита Рогозин ждёт беспристрастного голосования на гала-концерте «Высоцкий. Фест»

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Финалист рассказал НСН, какие песни выбрал для своего выступления в Театре на Таганке.

Два дня осталось до финального гала-концерта Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». 26 ноября в Театре на Таганке состоится грандиозное выступление финалистов, а также награждение победителей.

В преддверие этого события НСН поговорила с финалистом конкурса Никитой Рогозиным и выяснила, как он будет завоёвывать сердца слушателей.

«Для концерта я выбрал песни “Росы” и “Хей, звёзды”. Я бы, конечно, хотел больше сыграть. Эти композиции, наверное, самые громкие. Зал будет большой, надо играть так, чтобы все услышали. Первая композиция скорее обращает к себе вовнутрь, а вторая к внешнему миру», — рассказал Рогозин.

Также финалист признался, что решил отказаться от дуэта с наставником — лидером группы Casual Алексеем Яшиным.

«Я буду все песни петь один. Это мой сознательный выбор, потому что я не нашёл среди них такую, которая была бы органична моему наставнику, Алексею Яшину. Я слушал, что он поёт, и не нашёл в своём репертуаре, что бы мы могли петь дуэтом. Мне кажется, у меня песни для одного, а не для дуэтов», — признался конкурсант.

В заключение он рассказал, как, по его мнению, можно выбрать победителя среди десятки финалистов честно и абсолютно беспристрастно.

«Я думаю, что всё будет зависеть от того, на какой волне сознания, глубине будут находиться и члены жюри, и зрители в зале. Было бы здорово, если бы они были настроены на беспристрастный подход. Конкурс был задуман как выявление нового, свежего слова, настоящей музыки, авторской. Если они будут настроены на то, чтобы услышать что-то живое, тогда найдётся настоящий победитель», — заметил Никита Рогозин.

Добавим, что финал конкурса определит трёх победителей, которые получат бонусы для творческого роста и ротацию песни в эфире «НАШЕго Радио». Ещё одного призёра по версии «ВКонтакте» выберут слушатели — голосование за артиста, которому достанется раскрутка трека на аудиторию в миллион человек, идёт в официальной группе конкурса до 26 ноября включительно.







