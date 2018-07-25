Названы участники концерта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Ростове-на-Дону

Лучшие музыканты из Южного федерального округа выступят на площадке ARENA DON.

Члены жюри конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» назвали имена участников отборочного концерта в Ростове-на-Дону.



Отметим, из Южного федерального округа всего прислали 179 заявок, а 134 были допущены к участию в конкурсе. Из них члены жюри выбрали 19 человек, которые представят своё творчество на суд жюри 26 июля в ростовском ARENA DON. Молодых музыкантов поддержит своим выступлением группа «7Б». Концерт для жителей Южного федерального округа начнётся в 12.00, вход на мероприятие – свободный.

В список прошедших предварительный этап конкурсантов вошли: Владимир Кот, Александр Кузякин, Александр Коваль, Никита Муравья, Лейла Мурадова, Алиса Албино, Александр Гришенков, Виктория Лемтюгова, Артём Никитин, Алик Воробьёв, Алексей Воронцов, Екатерина Брусникина, Олег Самсонов, Андрей Царёв, Марина Забудько, Андрей Баландин, Надежда Боровик, Матвей Колтышев и Антон Бессонов.

Напомним, из выступивших на концерте в Пятигорске жюри выберет несколько музыкантов, которые пройдут в полуфинал конкурса и выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018».