Названы участники концерта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Нижнем Новгороде

Музыканты и Приволжского федерального округа выступят на концерте в Культурном Центре «Рекорд».

Жюри конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» назвали имена молодых авторов-исполнителей, которые выступят на отборочном концерте в Нижнем Новгороде.



Музыканты из Приволжского федерального округа прислали на конкурс 376 заявок, из них 299 допустили к участию в фестивале. В итоге члены жюри отобрали 28 артистов, которые выйдут на сцену нижегородского Культурного Центра «Рекорд». Молодых музыкантов своим выступлением поддержит певец Ромарио.

В список музыкантов, прошедших на отборочный концерт вошли: Антон Киселёв, Антон Ермолаев, Дарья Шишкина, Станислав Иванов, группа AUTISM COMMUNITY, Никита Феськов, Ирина Верченова, Никита Барабаш, Ирина Самойлова, Денис Князев, Сергей Кочнев, Саша Мочалов, Поля Яблокова, Эрик Кагарманов, Константин Игнатов, Матвей Балицкий, Павел Дерендяев, Иван Куракин, Александр Васячкин, Анна Малкина, Сергей Костюжов, Илья Бычков, Сергей Гурьянов, Павел Шумов, Антон Хватов, Валентин Рудин, Леонид Шаров, Рамиль Нуриманов и Иван Бородин.

Напомним, несколько победителей отборочного концерта получат путёвку в полуфинал конкурса на «НАШЕСТВИИ-2018». Далее останется 10 финалистов, которые будут готовиться к заключительному гала-концерту в лучшей студии звукозаписи столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит бонусы для развития и продвижения своего проекта, а ещё одного финалиста ждёт спецприз от сосцети «ВКонтакте».