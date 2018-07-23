Названы имена участников отборочного концерта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Пятигорске

Молодые авторы исполнители из СКФО поборются за путёвку в полуфинал конкурса.

Жюри выбрало 20 молодых авторов-исполнителей из Северо-Кавказского федерального округа, которые выступят на отборочном концерте «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Пятигорске.



Отметим, в общей сложности с 25 июня по 20 июля молодые музыканты подали на конкурс 2267 заявок. Из них 50 пришло из Северо-Кавказского федерального округа. При этом только 33 композиции были допущены к участию в конкурсе.

В список претендентов на место в полуфинале от СКФО вошли: Имам Байсаро, Самвел Петросян, Руслан Кириченко, Алан Макиев, Игорь Киртоакэ, Герман Петросов, Иван Нестеров, Александр Мороз, Табибу Жуа, Илья Морозов, Юра Киртоакэ, Никита Лобарев, Илья Баранов, Иван Хащин, Янис Георгиади, Инна Гриор, Давид Джумаян, Александр Терентьев и Валерий Аничин.

Отборочный концерт конкурса «ВСОЦКИЙ. ФЕСТ» по Северному Кавказу пройдёт в пятигорском Концертном Зале «Камертон» (г. Пятигорск, Парк культуры и отдыха им. Кирова, ул. Дунаевского, 5). Вместе с ними на сцену выйдет Иван Демьян и группа «7Б». Начало концерта в 12:00 вход на мероприятие – свободный.

Прямые трансляции и записи прошедших концертов можно посмотреть на сайте vfest.ru и официальной странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте».



Напомним, всю эту неделю в каждом федеральном округе России проходят отборочные концерты конкурса. По итогам этапа жюри определи 50 полуфиналистов, которые выступят на «НАШЕСТВИИ-2018». В финал попадут 10 человек, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».