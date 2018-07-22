Названы имена участников отборочного концерта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Москве

Музыканты выступят 23 июля на сцене театра на Таганке.

Жюри конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» определили участников из Центрального федерального округа, которые выступят на отборочном концерте в Москве.



Всего за время первого этапа конкурса музыканты подали более двух тысяч заявок. При этом из ЦФО поступило 829 заявок, из них 642 прошли модерацию и были приняты к участию в конкурсе. Приглашения на отборочный концерт получили более 20 конкурсантов

В список тех, кто выступит на концерте в Москве вошли Иван Волков, Анастасия Белявская и Олег Сидоров, Катя Арбатова, Антон Горнобатов, Загрядский Фёдор, Лиза Олиферова, Никита Смирнов, Иван Ульянов, Дмитрий Громов, Олег Иванов, Евгений Калугин, Антон Сидельник, Наталья Смирнова, Леонид Лещенко, Михаил Егорычев, Евгений Чертоляс, Денис Скобеев, Петр Казаков, Олеся Флоря, Дмитрий Поспелов, Вадим Лубягин, а также Ольга Зимина.

Отборочный концерт пройдёт 23 июля в театре на Таганке (г. Москва, ул. Земляной Вал, 76/21). Вместе с самыми талантливыми участниками конкурса из Центрального федерального округа выступят Сергей Галанин и Гоша Куценко, которые также являются членами жюри. Начало в 12.00, вход на мероприятие – свободный.

Отметим, несколько счастливчиков, которых выберет жюри, получат путёвку в полуфинал конкурса и выступят на «НАШЕСТВИИ-2018». В финал попадут 10 человек, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».