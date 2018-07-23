Названы имена участников концерта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Екатеринбурге

Участники концерта представят своё творчество на суд жюри и поборются за путёвку на «НАШЕСТВИЕ-2018».

Стали известны имена молодых авторов-исполнителей из Уральского федерального округа, которые прошли предварительный этап конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» и получили право выступить на отборочном концерте в Екатеринбурге.



Всего на сайт конкурса с 20 по 25 июля пришло более двух тысяч заявок. Из них 231 поступила из Уральского федерального округа, а 184 были допущены к участию. Прослушав все композиции, жюри конкурса отобрало 29 музыкантов и пригласило на концерт в Екатеринбург.

В список выступающих вошли Роман Джанари, Русаков Александр, Дмитрий Рогулин, Лия Каргина, Игорь Кардаш, Степан Корольков, Никита Кузнецов, Прохор Купрюхин, Белла Риасс, Степан Жмаев, Кирилл Горланов, Наталия Панова, Михаил Мацко, Максим Озелов, Лера Старикова, Анастасия Субчева, Семен Гринберг, Семён Гринберг, Евгения Каменских, Иван Пахолков, Максим Лазарев, Виктор Нешпор, Дмитрий Солодовников, Инга Чайкина, Илья Соколов, Денис Горьков, Роман Желнов, группа Valiedollz и Никита Пинегин.

Отборочный концерт пройдёт 24 июля в екатеринбургском Центре Культуры «Урал» (г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3). Хэдлайнерами станут Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ». Начало в 14.00, вход на мероприятие – свободный.

Напомним, несколько счастливчиков, которых выберет жюри, получат путёвку в полуфинал конкурса и выступят на «НАШЕСТВИИ-2018». В финал попадут 10 человек, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».