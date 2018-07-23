Названа первая десятка полуфиналистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» из 2267 заявок

Победители первых отборочных концертов по всей стране уже получили путевки в полуфинал конкурса на «НАШЕСТВИИ-2018».

20 июля закончился прием заявок на участие в молодежном конкурсе авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Молодые авторы со всех округов и регионов России прислали на конкурс «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» всего 2 267 заявок. Из них к участию в конкурсе было допущено 1 749 треков и композиций.



Как рассказали НСН организаторы конкурса, больше всего творческих работ поступило из Центрального федерального округа (829 заявок). Из них 642 были допущены к участию в конкурсе. Из такого многообразия талантов жюри пригласило к участию в Отборочных концертах 30 исполнителей, которые в эти минуты выступают на отборочном концерте в Москве в театре на Таганке. Помимо конкурсантов , в концертной программе выступят члены жюри конкурса Сергей Галанин и Гоша Куценко.

На втором месте по количеству заявок оказался Приволжский федеральный округ (376 заявок). Из них к конкурсу допустили 299 работ. Жюри конкурса в настоящий момент формирует списки приглашенных к Отборочным концертам молодых конкурсантов. Концерт в Нижнем Новгороде пройдёт 27 июля в Культурном Центре «Рекорд». Хэдлайнером, который поддержит молодых исполнителей, станет певец Ромарио.

Из Северо-Западного федерального округа в общей сложности поступило 346 заявок. Из 259 допущенных к участию жюри в настоящий момент выбирает лучших, которые выступят 28 июля 2018 в питерском клубе «Aurora Concert Hall». Хэдлайнером станет группа «Северный Флот».

На четвёртом месте по числу заявок расположился Уральский федеральный округ. Всего на сайт конкурса от округа была подана 231 композиция. 184 заявки были допущены к участию. На Отборочный концерт в Екатеринбурге жюри уже пригласило 29 авторов-исполнителей. Мероприятие состоится завтра, 24 июля в Центре Культуры «Урал». Хэдлайнерами станут Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ» .

Музыканты из Сибирского федерального округа подали на конкурс 217 заявок. 169 из них были приняты к участию. На концерт в Новосибирске, который прошёл 21 июля, были приглашены 19 авторов-исполнителей. В ходе жёсткого отбора группа «Ундервуд» и другие члены жюри определили имена первых шести молодых авторов, которые вышли в полуфинал конкурса. Музыканты уже получили путевки и выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018» на специальной сцене «Высоцккий».

Из Южного федерального округа поступило 179 заявок. 135 из них были приняты на конкурс. В настоящий момент жюри составляет список самых талантливых молодых музыкантов из ЮФО, которые 26 июля выступят на ростовской площадке ARENA DON. Вместе с ними на сцену выйдет Иван Демьян и группа «7Б».

Музыканты из Северо-Кавказского федерального округа прислали на суд жюри 50 заявок, 33 из которых были приняты к участию в конкурсе. Отборочный концерт пройдёт в пятигорском Концертном Зале «Камертон» 25 июля. Вместе с молодыми исполнителями также выступят Иван Демьян и группа «7Б».

На последнем месте по числу заявок оказался Дальневосточный федеральный округ. Музыканты прислали всего 39 творческих работ от Дальнего Востока. Из них к участию в первом этапе конкурса допустили 28 композиций. Отборочный концерт в хабаровском Crossroadbar прошёл 23 июля. Четверо музыкантов из 15 приглашённых вышли в полуфинал и получили шанс выступить на «НАШЕСТВИИ-2018».

Таким образом, в настоящий момент уже сформирована первая десятка полуфиналистов из сибиряков и дальневосточников, которые получили право на выступление в полуфинале конкурса «Высоцкий. Фест» на поле крупнейшего в стране фестиваля «Нашествие» на сцене «Высоцкий».

Прямые трансляции и записи прошедших концертов можно посмотреть на сайте vfest.ru и официальной странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте» .

Напомним, подать заявку на конкурс молодые авторы-исполнители от 18 до 35 лет могли с 25 июня по 20 июля включительно, загрузив свою композицию на vfest.ru. Трек может принадлежать к любому музыкальному жанру или направлению, ведь девиз конкурса: «Вне форматов! Вне жанров! Вне любых ограничений!». По итогам Отборочного тура будут определены 50 победителей, которые смогут выступить на сцене «Высоцкий» на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018». Десять финалистов конкурса, которых жюри помогут выбрать зрители, получат уникальные возможности для творческого роста. Их ждёт запись в одной из лучших звукозаписывающих столичных студий «Vintage Records», ротация в федеральном эфире радиостанций, а также выступление на гала-концерте в Москве.