Назван победитель конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» — группа «Рви меха»

Никита Высоцкий вручил награду за 1-е место в музыкальном соревновании на сцене Театра на Таганке.

Победителем конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» стала группа «Рви меха», сообщает корреспондент НСН из Театра на Таганке, где проходит завершающий конкурс гала-концерт.

Наградил артистов председатель жюри, руководитель благотворительного фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий. Он вручил им (ему, ей) «Пылающую ноту», а также сертификат на ротацию песни в эфире радиостанции «НАШЕ Радио».

Напомним, что все победители конкурса получают бонусы для творческого роста и развития своих проектов. Трансляция гала-концерта ведётся в официальном сообществе «ВКонтакте», а также на сайте vfest.ru.