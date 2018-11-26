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Высоцкий.Фест

Назвали бронзового призёра конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

26 Ноября 2018 в 23:22
Назвали бронзового призёра конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»
Финалисты получили «Пылающую ноту» и специальные призы для развития и творческого роста.

Обладателем 3-его места в конкурсе молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» стала группа «Мезозой». Награждение победителей проходит в Театре на Таганке на заключительном гала-концерте, сообщает спецкор НСН.

Вручил награду и поздравил с победой группу член жюри, сооснователь группы «Машина Времени», музыкальный продюсер Александр Кутиков. В качестве приза за третье место музыканты получили сертификат на ротацию песни в эфире «НАШЕго Радио», а также другие бонусы для творческого развития.

Напомним, что трансляция гала-концерта ведётся в официальном сообществе «ВКонтакте», а также на сайте vfest.ru. Победители определяются по сумме голосов жюри и зрителей.

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