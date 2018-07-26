На концерте «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Петербурге выступят 25 конкурсантов

Названы имена музыкантов из СЗФО, которые выступят на отборочном концерте «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ».

Жюри выбрало лучших участников конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» из Северо-западного федерального округа, которые выступят на отборочном концерте в Санкт-Петербурге.



Концерт пройдёт 28 июля 2018 в питерском клубе «Aurora Concert Hall» (г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2). Хэдлайнером станет группа «Северный Флот». Начало в 12.00, вход на мероприятие – свободный.

Приглашения на отборочный концерт получили: Антон Романов, Назар Рад, Андрей Малышев, Григорий Синяков, Марс Ковалевский, Василиса Ледум, Алексей Рахманов, Светлана Бурлака, Иван Нестерец, Павел Долотов, Дария Кантуганова, Евгения Натанова, Дмитрий Чернявский, Ксения Лысикова, Анна Миклина, Вячеслав Моногаев, Филипп Симонянц, Ярослав Семеренко, Вера Сухомлин, Евгений Фотеев, Михаил Тимофеев, Женя Царап, Иван Скорик, Никита Рогозин И Дмитрий Птица.

Отметим, в общей сложности из СЗФО на конкурс поступило 346 заявок, из них 255 были допущены к участию в конкурсе. Напомним, победители отборочного концерта пройдут в полуфинал конкурса и получат шанс выступить на «НАШЕСТИИ-2018».