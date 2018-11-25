Костя Игнатов & «Кукольный театр». Финал конкурса сулит неожиданный тандем?

ФОТО: Коллаж НСН

Финалист конкурса заявил НСН, что дружба с творческими людьми для него важнее конкуренции.

Гала-концерт конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» поставит точку в музыкальном соревновании молодых авторов-исполнителей уже завтра, 26 ноября. В Театре на Таганке финалисты представят публике своё творчество, чтобы выявить пять победителей. Троих выберут по сумме голосов жюри и зала, ещё двое будут определены по версии «ВКонтакте» и фестиваля «НАШЕСТВИЕ».

Финалист Константин Игнатов в беседе с НСН признался накануне концерта, что мечтает о работе с одним из своих конкурентов. При этом он подчеркнул, что конкурс — не повод отказываться от дружбы и творческого взаимодействия.

«Из всех участников мне наиболее близки “Кукольный театр”, и особенно одна песня, которую они записывали. Возможно в будущем, когда-то, я бы хотел с ними даже спеть. Если они будут не против, если сдружимся. Почему бы и нет», — рассказал музыкант.

В собственном выступлении он намерен придерживаться уже отработанной тактики, и поэтому сыграет знакомые зрителям песни. Одна из них будет исполнена с наставником — клавишником группы Animal ДжаZ Александром Заранкиным.

«У меня песни уже достаточно обыгранные, я их чем чаще пою, тем больше оттачиваю. Поэтому, наверное, мне проще, чем группам. С наставником мы взаимодействуем, обсуждаем кое-какие нюансы исполнения. Надеемся сделать качественно. Играть будем то же, что и на студии писали. “Носки” мне бросать не хочется — я с ними с самого начала, и как-то уже до гала-концерта дошёл, это было бы сродни предательству. А вторая композиция, мы её с наставником уже записали, и она как-то сама просится на концерт», — поделился Костя Игнатов.

Конкурс подходит к концу, и финалиста обуревают противоречивые эмоции.

«Тут две стороны. Спокойствие в том, что я уже дошёл до финала, сделал то, на что не рассчитывал. Этот груз упал уже с плеч, ещё когда на “Нашествие” попал. А волнение, оно, конечно, есть. Думается иногда по поводу конкурсной составляющей. Ожидания, на самом деле, какого-то грандиозного концерта! Потому что будет много музыкантов хороших — из участников, и ещё будут гости приглашённые. Я надеюсь просто на очень качественный концерт», — заключил финалист.

Напомним, что вплоть до гала-концерта в официальной группе конкурса можно проголосовать за понравившихся музыкантов. Один из них, набравший наибольшее количество голосов, получит приз от соцсети — раскрутку своего трека на аудиторию в миллион человек. Троих победителей конкурса ждут не менее значимые призы — бонусы для продвижения и ротация трека на «НАШЕм Радио».







