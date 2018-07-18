Конкурс «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» собрал более 1,5 тысяч заявок

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июля.

Более полутора тысяч заявок от авторов и музыкантов со всей страны поступило меньше, чем за месяц со дня старта конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Молодые люди от 18 до 35 лет присылают свои работы в самых разных музыкальных направлениях, ведь девиз конкурса: «Вне форматов. Все рамок. Вне любых ограничений!». Чтобы принять участие в конкурсе, нужно просто прислать свой авторскую музыкальную композицию или клип на сайт vfest.ru и на свою страницу в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #ВысоцкийФест.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июля. Профессиональное жюри из числа известных артистов и людей, неравнодушных к музыке, отберет 160 работ молодых авторов. Именно они в рамках отборочного этапа конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» выступят на отборочных концертах в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске, Пятигорске и Ростове-на-Дону.

50 счастливчиков, которые успешно представят свои треки на сцене, поедут на «Главное приключение года» - фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018». Молодые исполнители будут выступать для гостей фестиваля со сцены «ВЫСОЦКИЙ» с 3 по 5 августа. В финале конкурса в ноябре окажутся десять сильнейших. Они выступят на концерте в столице и получат уникальные возможности для развития.

Для одного из участников гала-концерта в Москве организаторы конкурсы подготовили приз зрительских симпатий - сертификат на продвижение песни на аудиторию «ВКонтакте». Он достанется тому, за кого проголосует больше людей на официальной странице конкурса в соцсети.



Член жюри конкурса Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в эфире НСН ранее рассказал, что заявок поступает «бешеное количество» и участники представляют интересные работы в самых разных музыкальных стилях. От себя он порекомендовал молодым исполнителям-любителям джаза, активнее присоединять к конкурсам и представлять и это направление тоже.

Подробнее ознакомиться с правилами конкурса можно на сайте vfest.ru.