Четверг
26 июля
USD 63.08
EUR 73.75
Высоцкий.Фест

Концерт «ВЫСОКИЙ. ФЕСТ» в Ростове-на-Дону. Прямая трансляция

26 Июля 2018 в 12:00
Концерт «ВЫСОКИЙ. ФЕСТ» в Ростове-на-Дону. Прямая трансляция
Молодые авторы-исполнители поборются за шанс выйти в полуфинал и выступить на "НАШЕСТВИИ-2018".

На ростовской площадке ARENA DON стартовал отборочный концерт конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОКИЙ. ФЕСТ».

Своё творчество на суд жюри конкурса представят 19 музыкантов из Южного федерального округа. Кроме того, молодых артистов поддержит группа «7Б».

Напомним, по итогам концерта жюри выберет лучших музыкантов, которые пройдут в полуфинал конкурса и получат шанс выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018». Там выберут 10 музыкантов, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.