Концерт «ВЫСОКИЙ. ФЕСТ» в Ростове-на-Дону. Прямая трансляция

Молодые авторы-исполнители поборются за шанс выйти в полуфинал и выступить на "НАШЕСТВИИ-2018".

На ростовской площадке ARENA DON стартовал отборочный концерт конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОКИЙ. ФЕСТ».



Своё творчество на суд жюри конкурса представят 19 музыкантов из Южного федерального округа. Кроме того, молодых артистов поддержит группа «7Б».

Напомним, по итогам концерта жюри выберет лучших музыкантов, которые пройдут в полуфинал конкурса и получат шанс выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018». Там выберут 10 музыкантов, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».