Концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Пятигорске. Прямая трансляция

Музыканты из Северо-Кавказского федерального округа представят своё творчество на суд жюри.

Лучшие молодые авторы-исполнители из Северо-Кавказского федерального округа выступят на отборочном концерте конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Пятигорске.



В общей сложности с Северного Кавказа поступило 50 заявок на участие в конкурсе. Из них к участию допущены 30 композиций. В итоге для отборочного концерта жюри отобрали 20 участников.

Отметим, концерт проходит в пятигорском Концертном Зале «Камертон» (г. Пятигорск, Парк культуры и отдыха им. Кирова, ул. Дунаевского, 5). Вместе с молодыми музыкантами на сцену выйдет Иван Демьян и группа «7Б». Начало концерта в 12:00 вход на мероприятие – свободный.

По итогам прослушиваний жюри отберёт несколько артистов, которые пройдут в полуфинал конкурса и выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018».