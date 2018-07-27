Пятница
27 июля
USD 62.95
EUR 73.82
Высоцкий.Фест

Концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Нижнем Новгороде. Прямая трансляция

27 Июля 2018 в 14:00
Концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Нижнем Новгороде. Прямая трансляция
Молодые музыканты поборются за выход в полуфинал конкурса.

В Нижнем Новгороде стартовал отборочный концерт конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» для музыкантов из Приволжского федерального округа.

На сцену нижегородского Культурного Центра «Рекорд» выйдут 29 молодых авторов исполнителей. Кроме того, своим выступлением их поддержит член жюри конкурса певец Ромарио.

Напомним, по итогам концерта жюри выберет лучших музыкантов, которые пройдут в полуфинал конкурса и получат шанс выступить на «НАШЕСТВИЕ-2018». В общей сложности на фестивале выступит 50 участников конкурса со всей России. Только 10 из них смогут выйти в полуфинал «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», чтобы готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.