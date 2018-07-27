Концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Нижнем Новгороде. Прямая трансляция

Молодые музыканты поборются за выход в полуфинал конкурса.

В Нижнем Новгороде стартовал отборочный концерт конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» для музыкантов из Приволжского федерального округа.



На сцену нижегородского Культурного Центра «Рекорд» выйдут 29 молодых авторов исполнителей. Кроме того, своим выступлением их поддержит член жюри конкурса певец Ромарио.

Напомним, по итогам концерта жюри выберет лучших музыкантов, которые пройдут в полуфинал конкурса и получат шанс выступить на «НАШЕСТВИЕ-2018». В общей сложности на фестивале выступит 50 участников конкурса со всей России. Только 10 из них смогут выйти в полуфинал «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», чтобы готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».