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Высоцкий.Фест

Концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Москве. Прямая трансляция

23 Июля 2018 в 13:10
Концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Москве. Прямая трансляция
Молодые музыканты представили своё творчество на суд жюри и публики.

В Москве стартовал отборочный концерт молодых авторов-исполнителей конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» по Центральному федеральному округу.

Около 30 лучших музыкантов из ЦФО выступают на сцене театра на Таганке. Профессиональное жюри, в состав которого входят Сергей Галанин и Гоша Куценко, оценит творчество артистов и выдаст некоторым из них путёвку на «НАШЕСТВИЕ-2018». Галанин и Куценко также поддержат молодых исполнителей своим выступлением.

Напомним, с 21 по 28 июля отборочные концерты конкурса проходят в восьми российских городах. Лучшие исполнители из каждого федерального округа смогут выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018». После этого 10 финалистов будут готовиться к финальному концерту в Москве.

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