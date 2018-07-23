Концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Хабаровске. Прямая трансляция

Молодые музыканты поборются за выход в полуфинал и путёвку на «НАШЕСТВИЕ-2018».

В Хабаровске начался отборочный концерт конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ».



С 20 июня по 25 июля молодые музыканты от 18 до 35 лет подавали свои заявки на сайт конкурса vfest.ru. Профессиональное жюри отобрало 15 лучших молодых артистов из Дальневосточного федерального округа, которые сегодня представляют своё творчество на суд публики в хабаровском Crossroadbar. Группа «The Starkillers» выступит вместе с музыкантами, а также оценит их творчество.

Напомним, с 21 по 28 июля отборочные концерты конкурса проходят в восьми российских городах. Лучшие исполнители из каждого федерального округа смогут выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018». После этого 10 финалистов будут готовиться к финальному концерту в Москве.