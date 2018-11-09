Гала-концерт «Высоцкий. Фест» пройдёт в Театре на Таганке

Победителей конкурса молодых авторов-исполнителей определят 26 ноября.

Финальный гала-концерт конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» пройдёт 26 ноября в московском Театре на Таганке. Проведут мероприятие ведущие утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков.



Концерт будет состоять из двух основных блоков. В рамках первой части на сцену выйдут финалисты конкурса, каждый из них исполнит по две своих лучших песни. При этом вторую песню участники исполнят вместе со своими звёздными наставниками.

Во второй части концерта на сцену выйдут звёздные хэдлайнеры и жюри назовёт победителей конкурса, которые получат ротацию на «НАШЕм Радио», ценные призы и другие возможности для продвижения. Кроме того, будет вручен приз зрительских симпатий фестиваля «Нашествие» и награда от социальной сети «ВКонтакте», которую получит победитель зрительского голосования в соцсети.

Отметим, победителей конкурса определят путём суммирования итогов голосования зрителей с выбором профессионального жюри. Информация об этом опубликована в новой редакции положения о конкурсе на сайте vfest.ru . Изменения были внесены в соответствии с пунктом 7.1. «Положения о Молодежном музыкальном конкурсе авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» и вступили в силу 9 ноября 2018 года.