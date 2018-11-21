Финалисты «Высоцкий. Фест»: Не собираемся заставлять людей за нас голосовать

Гитарист группы «Лейла» Алексей Апасов рассказал, насколько важна для группы победа в конкурсе.

Победители Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» будут определены на гала-концерте 26 ноября в московском Театре на Таганке. НСН пообщалась с одним из десяти финалистов конкурса, гитаристом группы «Лейла» Алексеем Апасовым и выяснила, как группа готовится к решающему выступлению.



«Готовимся скорее больше морально, чем технически. Как и все остальные финалисты, мы споём две песни, одну из которых вместе с наставницей Дарией «Нуки» Ставрович нам придётся репетировать прямо во время саундчека. Кроме того, будет сюрприз для зрителей. Они вместе с нами поучаствуют в песне», - рассказал Апасов.

Музыкант добавил, что победа в конкурсе очень важна для группы, однако они не собираются заставлять людей приходить и голосовать за них.

«Наши фанаты из Москвы обязательно придут. Специально мы никого не тащим, не спамим, никого не заставляем. Естественно мы рассчитываем на победу, на какой-то очень хороший результат, потому что у нас есть, что сказать своей музыкой. Мы хотим расшириться, доносить творчество до больше аудитории. И мы, конечно рассматриваем конкурс, как возможность для развития. Будь, что будет! Мы сделаем всё, что в наших силах!», - отметил финалист.

Напомним, победителей определят путём суммирования голосов жюри и зрителей. Каждый пришедший на концерт получит специальный пульт, при помощи которого зрители смогут отдать предпочтение понравившемуся артисту. Кроме того, призы получит группа, завоевавшая наибольшую симпатию публики на фестивале «Нашествие», и коллектив, ставший лидером по версии пользователей соцсети «ВКонтакте».