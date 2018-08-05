Финалистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» объявят перед закрытием «НАШЕСТВИЯ»

Итоги музыкального конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» члены жюри подведут 5 августа в заключительный день «НАШЕСТВИЯ-2018» в 21:00, заявил медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ», сопредседатель конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Сергей Горбачёв.
«Финальная часть конкурса продолжается. Осталось отслушать пять коллективов», - сообщил сопредседатель конкурса.
Он также напомнил, что на «НАШЕСТВИЕ-2018» приехали около 200 молодых музыкантов, которые представляют 51 творческий коллектив на «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» и выступают на сцене «Высоцкий».
«Очень интересно наблюдать, как молодые творческие люди меняются. Есть коллективы, которые перед таким количеством людей вообще никогда не выступали. Это уникальный опыт. “НАШЕСТВИЕ” – это уникальная история. Другой такой возможности для них не будет. Слова благодарности – это то, что мы слышим постоянно», - подчеркнул Сергей Горбачев.
Ранее члены жюри конкурса рассказали НСН, по каким критериям оценивают выступления конкурсантов и дали несколько полезных советов начинающим исполнителям.
Напомним, 4 и 5 августа в рамках «НАШЕСТВИЯ-2018» выступают полуфиналисты конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», которые прошли отборочные концерты в 8 городах страны. На фестивале членам жюри предстоит выбрать 10 лучших молодых музыкантов, которые выйдут в финал конкурса.