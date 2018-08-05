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Высоцкий.Фест

Финалистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» объявят перед закрытием «НАШЕСТВИЯ»

5 Августа 2018 в 17:18
Финалистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» объявят перед закрытием «НАШЕСТВИЯ»
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» проходит пресс-конференция организаторов фестиваля в Большом Завидове.

Итоги музыкального конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» члены жюри подведут 5 августа в заключительный день «НАШЕСТВИЯ-2018» в 21:00, заявил медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ», сопредседатель конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Сергей Горбачёв.

«Финальная часть конкурса продолжается. Осталось отслушать пять коллективов», - сообщил сопредседатель конкурса.

Он также напомнил, что на «НАШЕСТВИЕ-2018» приехали около 200 молодых музыкантов, которые представляют 51 творческий коллектив на «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» и выступают на сцене «Высоцкий».

«Очень интересно наблюдать, как молодые творческие люди меняются. Есть коллективы, которые перед таким количеством людей вообще никогда не выступали. Это уникальный опыт. “НАШЕСТВИЕ” – это уникальная история. Другой такой возможности для них не будет. Слова благодарности – это то, что мы слышим постоянно», - подчеркнул Сергей Горбачев.

Ранее члены жюри конкурса рассказали НСН, по каким критериям оценивают выступления конкурсантов и дали несколько полезных советов начинающим исполнителям. 

Напомним, 4 и 5 августа в рамках «НАШЕСТВИЯ-2018» выступают полуфиналисты конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», которые прошли отборочные концерты в 8 городах страны. На фестивале членам жюри предстоит выбрать 10 лучших молодых музыкантов, которые выйдут в финал конкурса.

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