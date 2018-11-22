Финалист «Высоцкий. Фест» о гала-концерте: Не понимаю, кого нам побеждать

В эфире НСН гитарист группы MEZOZOY рассказал, как коллектив готовится к финалу конкурса.

Победителей Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» определят по итогам гала-концерта, который пройдёт в московском Театре на Таганке 26 ноября. В преддверии концерта НСН пообщалась с одним из десяти финалистов, гитаристом группы MEZOZOY Александром Мочаловым и узнала, как коллектив готовится к решающему выступлению вместе с наставником Александром Ф. Скляром.



«Особой какой-то подготовки нет, мы репетируем постоянно. У нас происходят приятные творческие будни. Мы ездим с концертами. Созванивались с Александром Скляром и долго решали, какую песню будем вместе исполнять. Сейчас наконец-то определились и собираемся встретиться на днях в Москве для репетиции. Мы очень заинтригованы и нам самим интересно, что из этого получится», - рассказал музыкант

Александр Мочалов подчеркнул, что они никогда не относились к «Высоцкий. Фест», как к состязанию, рассматривая проект скорее как возможность посмотреть на других творческих людей.

«Для нас «Высоцкий. Фест» не закончится на гала-концерте. Мы познакомились и с Дашей Берначук, с которой наверняка будем в будущем сотрудничать. И с Александром Скляром удалось поработать, что тоже дало и опыта, и эмоций. Так что это не конец. О победе мы не думаем вообще, потому что не воспринимаем это как конкурс. Все финалисты абсолютно разножанровые. Конкурс может быть на экзамене, а тут у каждого коллектива совершенно свои задачи. У нас – это творческий интерес. Очень интересной была работа на студии и взаимодействие с другими музыкантами. Я не очень понимаю, кого мы должны победить, ведь все финалисты очень разные, каждый представляет свой музыкальный жанр», - добавил артист.

Напомним, победителей определят путём суммирования голосов жюри и зрителей. Каждый пришедший на концерт получит специальный пульт, при помощи которого зрители смогут отдать предпочтение понравившемуся артисту. Кроме того, призы получит группа, завоевавшая наибольшую симпатию публики на фестивале «Нашествие», и коллектив, ставший лидером по версии пользователей соцсети «ВКонтакте».